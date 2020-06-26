Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд выходит замуж за актера Остина Райделла

26.06.2020, 18:20, Разное

Дочь актрисы Кэрри Фишер, актриса Билли Лурд, наиболее известная по ролям в сериалах “Королевы крика” и “Американская история ужасов”, выходит замуж. Избранником 27-летней девушки стал ее коллега по цеху Остин Райделл – он же сообщил миру об их помолвке, опубликовав трогательный пост в Instagram.

Она сказала “Да!” (точнее, она сказала “Дааааааа!”, но я думаю, это даже лучше),

– подписал серию снимков Райделл, который не скрывал своей любви к Лурд и регулярно публиковал совместные снимки. В День святого Валентина, например, он признался фолловерам, что “нашел лучшую девушку в мире”. Актеры состоят в отношениях с 2017 года: впервые они были замечены осенью, когда Остин сопровождал Билли в семейной поездке по Норвегии.

Билли Лурд и Остин Райделл Билли Лурд и Остин РайделлНапомним, в 2016 году Лурд пережила сразу две трагедии: ушли из жизни ее мама, принцесса Лея из “Звездных войн” – актриса Кэрри Фишер, и бабушка, Дебби Рейнольдс. Тогда рядом с Билли почти все свое время проводил ее на тот момент бойфренд, звезда “Сумерек” Тейлор Лотнер. Летом 2017 года они расстались после восьми месяцев отношений, что изданию People сообщил источник, близкий к паре. По его словам, причиной разрыва стала набирающая обороты карьера девушки. Тейлор и Билли познакомились на съемках сериала “Королевы крика”. Несмотря на то что влюбленные не комментировали свой роман, в их аккаунтах в социальных сетях было достаточно фотодоказательств серьезности отношений. До Билли Лурд Лотнер встречался с певицами Тейлор Свифт и Селеной Гомес.

Тейлор Лотнер и Билли Лурд