 

В продажу вышел Haval H9 для экстремального бездорожья

26.06.2020, 18:17, Новости дня

Китайская компания Haval объявила о выходе в продаже новой версии внедорожника Haval H9, в названии которого появилась приставка Lorenz Polar Star Edition.

В свою очередь, данная модификация окажется крайне привлекательной для тех, кто намерен осуществлять езду по бездорожью. Особенностью новинки следует отметить усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет, стильные колесные диски, а также модернизированную решетку радиатора.

Что касается технических параметров новой версии Haval H9 Lorenz Polar Star Edition, то заявлено, что под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель с турбиной на 224 л.с. мощности. Для большего удобства на крыше установлен дополнительный блок освещения, а по всему днищу применена металлическая защита.



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