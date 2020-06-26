В продажу вышел Haval H9 для экстремального бездорожья

26.06.2020, 18:17, Новости дня

Китайская компания Haval объявила о выходе в продаже новой версии внедорожника Haval H9, в названии которого появилась приставка Lorenz Polar Star Edition.

В свою очередь, данная модификация окажется крайне привлекательной для тех, кто намерен осуществлять езду по бездорожью. Особенностью новинки следует отметить усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет, стильные колесные диски, а также модернизированную решетку радиатора.

Что касается технических параметров новой версии Haval H9 Lorenz Polar Star Edition, то заявлено, что под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель с турбиной на 224 л.с. мощности. Для большего удобства на крыше установлен дополнительный блок освещения, а по всему днищу применена металлическая защита.