Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

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26.06.2020, 18:17, Новости дня

В США официально презентовали новый пикап Lordstown Endurance, который выполнен специалистами стартапа Lordstown Motors.

Электрический пикап имеет классические габариты, тогда как дизайн достаточно ограниченный и без каких-либо ярких отличий. Вместе с тем новинка выполнена также благодаря сотрудникам Hydra Design Labs. Автомобиль имеет два электрических мотора на каждой оси, тогда как суммарная мощность пикапа составляет 600 л.с.

Кроме того, при таких параметрах разгон до сотни достигается за 5,5 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 128 км в час. Следует отметить, что встроенной батареи достаточно для преодоления около 400 километров без подзарядки.



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