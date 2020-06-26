“Его драки просто смешны”: Шарлиз Терон поглумилась над располневшим Стивеном Сигалом

26.06.2020, 18:17, Разное

Недавно популярная актриса Шарлиз Терон дала интервью одному из зарубежных изданий, в котором насмешливо высказалась о коллеге по шоубизу Стивене Сигале. По мнению голливудской красотки, известный мастер единоборств сильно располнел и больше не демонстрирует эффектности в движениях.

Отправной точкой оригинального мнения Шарлиз Терон стал её недавний “вояж” по просторам YouTube, в процессе которого она случайно стала зрительницей видеопубликации с тренировкой Стивена Сигала по айкидо. Просмотрев ролик, артистка не смогла скрыть своего разочарования. “У Сигала явно лишний вес, а сражаться ему удается с большим трудом. Его драки просто смешны”, – прокомментировала кинозвезда увиденное.

Также Терон упомянула, что вовсе не собирается извиняться за свои слова. Более того, красавица полагает, что может говорить про Сигала “что угодно”, так как ранее актер был неоднократно обвиняем в изнасилованиях несколькими женщинами. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.