 

“Его драки просто смешны”: Шарлиз Терон поглумилась над располневшим Стивеном Сигалом

26.06.2020, 18:17, Разное

Недавно популярная актриса Шарлиз Терон дала интервью одному из зарубежных изданий, в котором насмешливо высказалась о коллеге по шоубизу Стивене Сигале. По мнению голливудской красотки, известный мастер единоборств сильно располнел и больше не демонстрирует эффектности в движениях.
Отправной точкой оригинального мнения Шарлиз Терон стал её недавний “вояж” по просторам YouTube, в процессе которого она случайно стала зрительницей видеопубликации с тренировкой Стивена Сигала по айкидо. Просмотрев ролик, артистка не смогла скрыть своего разочарования. “У Сигала явно лишний вес, а сражаться ему удается с большим трудом. Его драки просто смешны”, – прокомментировала кинозвезда увиденное.

Также Терон упомянула, что вовсе не собирается извиняться за свои слова. Более того, красавица полагает, что может говорить про Сигала “что угодно”, так как ранее актер был неоднократно обвиняем в изнасилованиях несколькими женщинами. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Накажите Путина, а не американский бизнес

03.05 / Мнение: Ультиматум

13.05 / Мнение: Могут быть ужесточены…

05.05 / Мировой заговор и черные пауки

12.04 / В Иркутске шесть невменяемых пациентов сбежали из психиатрической клиники

01.05 / Мнение: Черный чемоданчик

23.05 / Мнение: Иранский “потешный” авианосец

20.03 / Мнение: Диалог нештурмана

17.05 / Фадеев решил сменить профессию после известия об ограблении

21.04 / «Не обнаружил у кровати колокольчика»: Прохора Шаляпина раскритиковали за роскошную жизнь на карантине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска