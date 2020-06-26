 

Мнение: Нас не нужно жалеть

26.06.2020, 18:15, Разное

Одно из моих любимых стихотворений – не только из Семена Гудзенко, а ВООБЩЕ.

Так случилось, что я уже дня три постоянно натыкаюсь в сетях на всякого рода возмущенные отклики, крики, вопли по поводу исполнения этих стихов актером Петровым (тоже одним из моих любимых актеров) – но сам все никак не мог удосужиться прослушать.

Сложилось тем не менее стойкое впечатление, что прогрессивная интеллигенция работу Петрова не просто не одобрила – она от нее в шоке, как богомольная бабушка, увидевшая в храме попа без сутаны, в одном исподнем. Петрова в очередные сто раз на моей памяти обвинили в бездарности, что он “обкурился”, “обкололся”, а более всего всех возмутило, что артист “в истерике” и “давит эмоции”.

Ох уж мне эти северные снулые рыбы! Все эти полураздавленные, аки тараканы, акакии акакиевичи обеих (обоих?) полов!

Петров, конечно, всем классным дамам капитально порвал шаблон. Но по мне – прекрасно прочел, понял ДУШУ стиха. Конечно, в нашей “школе” принято всех военных поэтов, в том числе и Гудзенко, читать ровным, замогильным голосом, можно разве что немного нараспев, то есть подражая или актеру Качалову, или диктору Левитану. Но кто сказал, что это КАНОН и выйти за него не моги?

Даже не зная возраста, можно ведь понять, что “Нас не нужно жалеть” – это стихи очень МОЛОДОГО человека! И конечно, они построены на надрыве – это ж ВИДНО по тексту. Петров просто вытащил это наружу – то есть, строго говоря, прочитал стихи так, как они написаны, и с тем настроением, в каком они написаны. И именно это наши бесполые ханжи ставят ему в вину! Он их, вишь ли, потревожил своим криком, когда они пытались мирно дремать у телевизора.

Ну, извините. Петров – актер милостью божьей, лишний раз в этом убедился. Это ж надо – на канале РОССИЯ! Во время этого тупейшего, всем давно обрыдшего официозного “празднования”!!

Воистину, дух веет, где хочет. Я бы сам эти стихи именно так прочитал – если бы имел право.

Источник: Размышления вольного социолога



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