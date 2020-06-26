Мнение: Вандализм или искусство, удаление блэкфейса и русофобия в 1840 году

26.06.2020, 18:10, Разное

1. Подпись к посту на американском ресурсе Реддит: «Городские власти в моём городе закрасили все граффити в этом тоннеле, кроме надписи “Чёрные жизни важны”».

Под постом – грандиозное обсуждение из почти 5000 комментариев. Доминирующее мнение, судя по первым нескольким десяткам, таково: работники мэрии или же конкретные уборщики не стали закрашивать эту надпись из страха, потому что иначе активисты добились бы их увольнения или, как минимум, сильно испортили бы им жизнь.

https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/hf2cu7/my_citys_council_has_painted_over_all_the/

2. Жертвами культурной войны в США становятся не только памятники, но и фильмы и сериалы:

https://lenta.ru/news/2020/06/25/klinika/

Из сериала «Клиника» решили удалить серии, оскорбляющие чувства темнокожих. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что сервис Hulu убрал из своей коллекции несколько эпизодов, содержащих blackface (карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»). Это произошло после соответствующей просьбы продюсера шоу Билла Лоуренса и телевизионной компании ABC Studios.

Речь идет о 7 серии третьего сезона, а также о 4 и 17-й сериях пятого сезона. В одной из них главный персонаж Джон Дориан, роль которого исполняет Зак Брафф, появляется на вечеринке, закрасив лицо черной краской.

Незадолго до удаления эпизодов «Клиники» с различных потоков сервисов пропало несколько серий ситкома «Студия 30». Создательница шоу Тина Фэй отправила письмо представителям платформ, предложив удалить моменты, в которых присутствует blackface.

Судя по всему, советскую комедию «Операция “Ы”» тоже непременно запретят в США из-за содержащейся в ней неподобающей сцены.

Здесь немедленно возникает вопрос, а будет ли проделано то же самое в отношении сценического приёма whiteface (вайтфейс, «белое лицо»), когда актёры закрашивают свои лица белой краской? Это, по идее, должно обеспечить расовую справедливость.

Правда, степень чернокожести носителя белой краски может быть непросто определить, так что запрещать придётся приём целиком, в принципе. Поэтому ради полной победы над расизмом американцам придётся распрощаться с итальянской комедией масок и фильмом «Буратино» (из-за наличия в них белолицего персонажа Пьеро).

3. Читатели прислали актуальную цитату. Это Владимир Соллогуб, «Тарантас», 1840 год:

Между тем Иван Васильевич замечал, что, куда бы он ни показывался, в какую землю бы он ни приезжал, – на него смотрят с каким-то недоброжелательным завистливым вниманием. Сперва приписывал он это личным своим достоинствам, но потом догадался, что Россия занимает невольно все умы и что на него так странно смотрят единственно потому, что он русский. Иногда за табльдотом делали ему самые ребяческие вопросы: скоро ли Россия завладеет всем светом? правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. В Германии панславизм занимал все умы. Каждый день выходили из печати глупейшие насчет России брошюры и книги, написанные с какой-то лакейской досадой и ровно ничего не доказывающие, кроме бездарности писателей и опасений Европы. Мало-помалу заграничная жизнь заставила Ивана Васильевича невольно задуматься о своей родине. Думая о ней, он начал ею гордиться, а потом начал ее и любить. Словом, то, что на родине не было внушено ему при воспитании, мало-помалу вкралось в его душу на чужбине.