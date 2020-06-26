Сильно похудевшая Алина Загитова вызвала обеспокоенность поклонников

26.06.2020, 18:09, Разное

Недавно на фанатской странице знаменитой фигуристки Алины Загитовой появился новый фотоснимок, обеспокоивший её поклонников наличием заметной худобы. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном фотоснимке юная звезда спорта предстала, позирующей рядом со своей компаньонкой. Лицо Алины Загитовой излучает улыбку, однако фигура и ноги выглядят заметно похудевшими, и этот факт не ускользнул от пытливого взора фолловеров. В частности, немалая часть фанатов олимпийской чемпионки выразили тревогу по поводу непривычной худобы любимицы: “Да, наша девочка совсем исхудала”, “Уставшая, похудевшая такая”, “Ей не цветы, а еду отправлять надо”. Впрочем, других поклонников вид спортсменки нисколько не удручил, а, скорее, порадовал: “Алина на этом фото такая классная!”. Вывод же из ситуации сделала одна из подписчиц: “Если Алинка и похудела, то значит так нужно для её любимого Дела!”.

Стоит отметить, что более полугода назад Загитова заявила о временной приостановке спортивной карьеры, мотивировав свое решение необходимостью в “перезагрузке”. Некоторые поклонники даже выразили мнение о том, что активную деятельность фигуристке можно было бы уже и завершить, однако она сама пока рассчитывает на возобновление выступлений. Об этом сообщает интернет-издание Globalmsk.ru.