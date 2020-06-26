Личное: Почему красива Кристина Асмус?

26.06.2020, 18:08, Разное

В комментариях к постам с упоминанием Кристины Асмус я неоднократно встречала мнение, что она — красивая.

На мой взгляд, Асмус — женщина миловидная. В её лице нет ничего особенно красивого, как нет ничего и отталкивающего. Аккуратные, естественные, весьма распространённые где-нибудь в Саратове черты.



Фото: Соцсети

Однако многие и вас считают Кристину не просто миловидной, а по-настоящему красивой.

Что именно выводит её приятную внешность на более высокий уровень: уровнь безоговорочной красоты?

Секрет красоты Асмус — в контрасте между её внешностью и внешностью мужа.

Харламов настолько непривлекателен, что на фоне его жирного пуза и лица-картофелины, всего лишь миловидная и худенькая женщина смотрится великолепной красавицей.



Фото: КП, Соцсети

Это — практически то же самое, что завести себе подружку-страшилу и на её фоне блистать, даже если ты сама — не красавица, а всего лишь не урод.

Так вот Кристина Асмус — всего лишь не урод. До брака с Харламовым никто и не думал считать Варю из «Интернов» красивой. Такими Варями у нас, знаете ли, все профессионально-технические училища страны забиты.



Фото: Соцсети

Кристина правильно выбрала мужа и теперь удачно с ним разведётся, оставшись не только с приличными алиментами, но ещё и со статусом секс-символьной бабы.

Умничка! Грамотно писечкой распорядилась!

А теперь поговорим о ваших секретах красоты. Что в вас самого красивого? Расскажите! А лучше — покажите!

Поехали!