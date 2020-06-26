Украинские дальнобойщики ответили Зеленскому про «засранцев»

26.06.2020, 18:08, Новости дня

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины считает оскорбительными слова президента страны Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков «засранцами», сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.

«Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова!» – передает «Украинские новости» слова Костюченко.

Также он отметил, что во внешнеэкономической деятельности, «автомобили – наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами», доставляя экспортно-импортные грузы.

Кроме того, президент ассоциации подчеркнул, такую «благодарность» от президента Украины получили почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта.

По словам Костюченко, члены АсМАП слова Зеленского не воспринимают на свой счет, поскольку большинство транспортных компаний, что входят в состав АсМАП, в обязательном порядке проходят взвешивание.

Помимо прочего, сейчас украинская власть декларирует усиление разных видов контроля, а это мало влияет на улучшение качества работы водителей, и в наименьшей мере обеспечивает выполнение нормативно-правовых актов, отметил президент АсМАП.

«Поэтому, к действующей власти возникает много вопросов: почему не оформляются результаты, как это предусмотрено нормативными актами, и водителям не выдаются соответствующие справки, которые бы сделали невозможными повторные взвешивания; почему, к примеру, в Венгрии весы показывают норму, а при въезде на Украину – на тонну больше, почему нынешняя власть не спешит законодательно регулировать вопрос о несении ответственности отправителя за результаты перегруза. И список вопросов можно продолжать», – подытожил Костюченко.

Напомним, Зеленский «внедрился» в чат водителей-дальнобойщиков в Viber, где те делились способами миновать посты весового контроля с грузом выше нормы, и отправил им видеосообщение, в котором назвал таких водителей «засранцами».

Это уже не первое жесткое высказывание Зеленского, до этого президент назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области. Годунок назвал Зеленского «дебилом» и сообщил о намерении подать в суд на президента.