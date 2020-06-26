 

Мнение: Письмо: “Вел себя слишком по-тирански”

26.06.2020, 18:06, Разное

В прошлом письме женщина сливалась, но осталась с ощущением, что надо было вкладываться больше.

А здесь вот парень чувствует себя тираном под такой же примерно короной Спасателя.

Оба в конце поставили жирную точку и теперь мучаются от этого.

Самостоятельно разбирайте. И опишите подробно механизм этой самой жирной точки. Это вариант щипцов, как вы, наверное, понимаете. Кривые щипцы, на которых человек сам себя подвешивает.

valentnostb

Доброго времени суток, уважаемая Эволюция!

Попал в непростую ситуацию
Надеюсь на Ваш разбор
Дело в том, что я перестал понимать, где мои косяки, а где идёт мой слив под короной
Одно время я ещё мог действовать исходя из трезвого взгляда, но даже это для меня сейчас под сомнением

Познакомился на первом курсе с девушкой
Ездили по одному маршруту, виделись часто
Было много общих интересов, поэтому общение шло активно, хотя и сближения как такового не было
Незаметно для себя я вырастил её фигуру
Начал ревновать к сокурснику, к которому она проявляла больше внимания

В тот раз я понимал, что никакого права на ревность я не имею
Пытаясь отлепиться, замолчал на не неделю
Совсем
Было стыдно, когда вернулся, но вернулся
Сказала, что осадочек остался, но все поправимо
Простила

Далее все было хуже
Я, как в бреду, начал звать её на встречи, предлагал пересечься
Отвечала вежливым отказом
Общение исключительно виртуальное
Но признался в любви
Сказала, что есть парень и ничего не выйдет

Сидел во френдзоне, ждал чего-то
Потом в один момент понял, что мне не пишут уже две недели
Самому писать было страшно, не хотелось в очередной раз понять, какой я ненужный
Удалил ото всюду,когда написала, сказал, что прости, мол, так не могу
Пытался отлепиться, как мог

В свой день рождения купил торт, решил раздать по кусочку всем в блоке
Мы живём рядом
Передал ей с подругой
Написала, поблагодарила
Я бухущий начал сыпать комплиментами
Позвала на прогулку, поцеловала
Стала предлагать “что-то между” дружбой и отношениями – отказался, ушёл.

Всё время мучало чувство вины
Хотелось извиниться
Через неделю увидел на кухне
Написал, что мне жаль, что так вышло
Тут у меня, видимо, отросла корона Сокровища
И я предположил, что мои извинения ей могут быть нужны

Сказал, что теперь точно не буду навязываться
Остановила
Сказала, что расстанется с парнем, только нужно подождать
Затем через некоторое время написала, что ничего не вышло

Чувствовал в тот момент себя ужасно, как будто это все очень затянувшаяся сценка в театре одного актёра, где я в главных ролях показушно мучаюсь в то же время одним глазом посматривая на объект обожания:”уж не спохватились ли”

Я и тут хотел сбежать, потому что чувствовал, что ещё немного и я вообще соглашусь на что угодно
В итоге дообщались до того, что как-то раз вечером она пришла ко мне, когда в комнате был я один. Всю ночь провели в объятиях друг друга, после чего я приготовил завтрак и она ушла на учёбу.

Так и начались наши отношения. И так было 3-4 месяца. За все это время мы несколько раз пытались переспать, но у нас не получалось. Я слишком волновался и в итоге все фейлил. На выходные она оставаться не хотела со мной, что, пожалуй, логично, но меня это вгоняло в полную тоску.
Встречи были в формате:”глянуть кинчик вместе и поваляться”
Иногда вместе гуляли

Начался карантин и мы совсем не виделись. Никаких фото, фейстайма и прочего. Всё это она делать категорически не хотела. Я лишь раз попросил её включить вебку на что она в резкой форме ответила, что делать этого не будет.

Во время одного из наших диалогов, она сказала, что в общежитии “увы и ах только платонические отношения”.
На мой вопрос про выходные сказала,что не хочет там оставаться на эти дни.

Долго мучался и не знал, что с этим делать

Дистанцировался под благовидным предлогом, но все равно мыслями лип к ней
В итоге не придумал ничего лучше, чем постараться вложиться напоследок и уйти.
Помогал ей с учёбой как мог, с компьютером и вообще всем, что только мог сделать.

Недавно написал, что все сильно затянулось и нам больше общаться не стоит. Не держала. Через две недели удалила из друзей мои аккаунты.

Сам я её удалять не стал, потому что даже написать про расставание для меня было уже сильным стрессом.
Прошло уже 3 недели, но отлипнуть не могу в мыслях. Постоянно думаю о ней и жду хоть какого-то оклика, иногда спрашиваю у общих знакомых.

До сих пор кажется, что я был слишком требовательный и вёл себя слишком по-тирански.

Уважаемая Эволюция, все ли я правильно сделал?

Источник: Эволюция



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