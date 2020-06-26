Грязный воздух – важный фактор риска болезней сердца и сосудов

26.06.2020, 17:59, Разное



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Длительное воздействие загрязненного воздуха – существенный самостоятельный фактор риска развития болезней сердечно-сосудистой системы, показало крупное исследование, опубликованное в The Lancet Planetary Health. Если даже немного очистить воздух, здоровье людей существенно улучшится, считают ученые.

«Если вы уменьшите загрязнение атмосферного воздуха, то вы обнаружите улучшение здоровья сердца и сосудов у населения», – сказал Перри Хайстед (Perry Hystad), эпидемиолог из Университета штата Орегон (Oregon State University). Он указал, что до этого исследования нельзя было делать подобные заявления с такой уверенностью.

Ученые напомнили, что раньше считалось, что польза очищения воздуха для здоровья сердца будет ощутимой только в странах, уровень загрязнения в которых очень высок. То есть, в первую очередь это касалось развивающихся стран. Сейчас стало понятно, что это распространяется на страны с любым уровнем дохода.

Исследователи подсчитали, что при увеличении концентрации частиц диаметром 2,5 микрометров (PM 2,5) в воздухе на 10% люди на 5% чаще страдают от сердечно-сосудистых болезней. Они утверждают, что с воздействием такого загрязнения можно связать 14% инфарктов и инсультов в мире.

Исследование охватило данные за 15 лет. Они включали информацию о почти 160 тысячах человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны. За каждым участником наблюдали не менее 9 лет. Наиболее существенная связь была обнаружена между загрязнением воздуха и риском инсульта.