Мнение: Серебренников приговорен к условному сроку

26.06.2020, 17:55, Разное

"Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания" (с) судья Менделеева

Серебренникова приговорили к условному сроку в 3 года и штрафу в 800 000 рублей.

Его подельники получили также условные сроки и штрафы.

Вся шайка творцов должна возместить Министерству Культуры 128 млн. рублей украденного.

Украли 129 млн. рублей, получили условный срок. А между тем:

Мужчина напивался и грабил продуктовый магазин

Двух приморцев приговорили к тюремным срокам за кражу из продуктового магазина, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они наворовали еды, выпивки, сигарет и денег на 24 тысячи рублей.

Как удалось выяснить следователям, в апреле этого года 31-летний житель посёлка Николаевка Партизанского района Приморья, будучи изрядно пьяным, незаконно проник в продуктовый магазин. Там он украл несколько упаковок пива, блоков сигарет, шоколадки и наличные деньги из кассы. На этом мужчина не закончил свои криминальные похождения. Спустя несколько дней фигурант дела снова изрядно набрался и решил повторить набег на магазин. К этому делу он подключил своего 32-летнего приятеля. Эта «кража века» у злоумышленников сорвалась: приятеля задержала полиция прямо на месте преступления. До этого он успел передать организатору преступления деньги и продукты. Инициатора данной кражи позже задержали по месту жительства. Ущерб от действий приморцев составил 24 000 рублей.

Стоит отметить, что оба подсудимых уже имели сроки за имущественные преступления. Двум жителям Николаевки предъявили обвинения в краже с незаконным проникновением. Суд вынес организатору преступления довольно суровый приговор – 5 лет лишения свободы. Его приятеля посадили на полтора года.

Стоит отметить, что горе-воришки – не единственные приморцы, которые получили приличные сроки за довольно незначительный материальный ущерб. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что председатель думы Дальнереченского городского округа Михаил Филиппенко получил 4 года колонии за подделку своих командировочных расходов. Ущерб от его действий составил 22 000 рублей

https://vostokmedia.com/news/incident/23-09-2016/primortsa-posadili-na-5-let-za-krazhu-piva-sigaret-i-shokolada – цинк

Все животные равны, но некоторые животные равнее других.

Такая вот она справедливость и равенство граждан перед законом.