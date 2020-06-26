Российские ученые получили патент на измерение уровня ультрафиолета на Земле при помощи мха

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26.06.2020, 17:53, Разное

Российским ученым удалось запатентовать новую методику измерения уровня ультрафиолета на Земле с использованием обычного сфагнового мха. Открытие дает возможность лучше узнать, как рост растений зависит от активности Солнца.
Главный источник ультрафиолета на Голубой планете – Солнце, излучающее еще ультрафиолет В (UVB). Он очень опасен, так как может привести к развитию меланомы у человека и вызвать ДНК-мутации у живых организмов. Благодаря озоновому слою земной атмосферы можно остановить более 90% UVB, однако небольшая часть его коротких волн все же попадает на поверхность.

Для того, чтобы контролировать опасное излучение, отечественные специалисты во главе с Виктором Мироновым, представляющим Карельский научный центр РАН, попытались применить Sphagnum riparium – сфагновый мох. Эксперты отслеживали связь волн, длиной от 200 до 310 нм, с ростом растения. Процесс роста замедлялся на уровне 286 нм и сохранялся до 310 нм. Это свидетельствует о проникновении излучения через слои озона в данном интервале и достижении Земли.

Растения одинаково воспринимают UVB, и большинство из них способны сохранять данные о пропускной способности озонового слоя планеты для волн ультрафиолетового излучения разных длин, – отметил глава исследования. У мха есть очень чувствительные к излучению рецепторы, поэтому даже малая доза UVB приведет к снижению скорости его роста.



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