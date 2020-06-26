Диетологи рассказали, как избавиться от вредных пищевых привычек

26.06.2020, 17:53, Разное

Диетологи рассказали, наличие вредных пищевых привычек не даст возможности избавиться от лишнего веса, даже при ежедневных занятиях спортом. Специалисты советуют поэтапно уменьшать в рационе количество вредных продуктов.

По словам диетологов, начать необходимо с воздержания от сладкой пищи, однако полностью отказываться от нее все же не стоит, поскольку в определенный момент может наступить срыв. Медики рекомендуют поменьше есть конфет, пирожных и печенья, употребляя им взамен фрукты, ягоды, пастилу, зефир, овсяное печенье и хлебцы. Также не нужно сладить кофе, чай и иные напитки, а можно добавлять в них небольшое количество меда. Вместо сладкой газировки лучше пить компоты, морсы и кисель.

Диетологи рекомендуют отказаться от вредных перекусов, употребляя между полноценными приемами пищи яблоко или морковь, а также пить воду, если возникает чувство голода.