 

Диетологи рассказали, как избавиться от вредных пищевых привычек

26.06.2020, 17:53, Разное

Диетологи рассказали, наличие вредных пищевых привычек не даст возможности избавиться от лишнего веса, даже при ежедневных занятиях спортом. Специалисты советуют поэтапно уменьшать в рационе количество вредных продуктов.
По словам диетологов, начать необходимо с воздержания от сладкой пищи, однако полностью отказываться от нее все же не стоит, поскольку в определенный момент может наступить срыв. Медики рекомендуют поменьше есть конфет, пирожных и печенья, употребляя им взамен фрукты, ягоды, пастилу, зефир, овсяное печенье и хлебцы. Также не нужно сладить кофе, чай и иные напитки, а можно добавлять в них небольшое количество меда. Вместо сладкой газировки лучше пить компоты, морсы и кисель.

Диетологи рекомендуют отказаться от вредных перекусов, употребляя между полноценными приемами пищи яблоко или морковь, а также пить воду, если возникает чувство голода.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / МВД начало поиск пострадавших от «противоправных действий» основателя паблика «Омбудсмен полиции»

06.06 / Ведьмы Генриха Гиммлера – странная одержимость

29.04 / Военные США отрабатывают атаку по макетам боевой техники России

26.03 / Мнение: Отказы

14.05 / Мнение: Путин обманул?

26.05 / Мнение: ЧВКшники в Бани-Валиде

03.06 / Жасмин сделала универсальную прическу, с которой вдвое помолодела

03.05 / Кокаин и коронавирус

06.06 / Наташе Королевой нанесли удар за издевательство над россиянами

28.04 / В Салехарде пьяный муж чуть не зарезал кухонным ножом жену на глазах у детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска