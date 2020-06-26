 

США задумались о смягчении новых санкций против «Северного потока – 2»

26.06.2020, 17:53, Новости дня

В США девять конгрессменов от демократов и республиканцев подготовили проект закона с более мягкими санкциями против «Северного потока – 2», другой проект с тем же названием уже был внесен на рассмотрение в начале июня.

Между проектами есть существенные различия, новый документ не содержит наиболее жестких ограничений, которые предлагаются в предыдущем, передает РИА «Новости».

Новый проект предлагает расширить сферу действия потенциальный санкций с судов, занимающихся укладкой труб на глубине от 30,5 метра для «Северного потока – 2» или «Турецкого потока», на суда, которые «занимаются трубоукладочной деятельностью» на той же глубине.

Термин подразумевает «подготовку места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб».

Санкции могут касаться иностранных лиц, компании и их сотрудников, оказывающих услуги по «андеррайтингу, страхованию или перестрахованию судов», участвующих в строительстве.

Ограничения могут быть введены против поставщиков услуг и техники для «модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов». Новый проект не предусматривает никаких других санкций.

В предыдущем документе санкции предполагается ввести в отношении тех, кто занимается «тестированием, инспекцией и сертификацией» газопровода. Этот проект предполагает вступление в силу с декабря 2019 года.

В новом проекте такого условия нет, в случае его утверждения ограничения могут затронуть только тех, кто продолжит оказывать эти услуги на дату принятия проекта.

Предыдущий проект закона был введен в сенат США 4 июня, эти санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Позже сообщалось, что немецкое правительство готовит ответ на случай расширения санкций США против проекта «Северный поток – 2».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / “Антиколомойский” законопроект может быть принят 13 мая – Разумков

13.04 / Кашпировский начал «лечить» людей через YouTube

13.06 / СМИ: Помпео встретится с главой МИД Китая на Гавайях

21.06 / Бойфренд погибшей девушки-блогера рассказал подробности смертельного ДТП

12.05 / Две россиянки сообщили в полицию об ограблении и сексуальном насилии. На них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции

19.06 / В Польше пропал 23-летний украинец, полиция ищет его почти неделю

14.04 / Москвичи оформили 3,2 млн цифровых пропусков

01.05 / Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил

01.06 / На Дону ввели в эксплуатацию третий ветропарк

29.04 / Кабмин утвердил временные правила работы вахтовым методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска