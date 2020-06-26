Мнение: Липовый приговор Серебренникову

26.06.2020, 17:45, Разное

Когда прокурор требует наказания в виде шести лет лишения свободы, а суд признает подсудимого виновным, но приговаривает к трем годам условно – это означает только одно: уголовное дело – сплошная липа, никаких доказательств виновности подсудимого нет. Но суд чересчур зависим от силовиков и не может вынести оправдательный приговор. Потому что за оправдательный приговор с кого-то пришлось бы снять погоны, а возможно, что даже отправить в тюремную камеру.

Вот поэтому-то режиссера Кирилла Серебренникова не оправдали и приговорили к условному сроку.

И мое твердое оценочное суждение, что приговор Серебренникова – это липа!

В общем, позор такому неправосудному правосудию!

И еще. Суд назначил Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры. Означает ли это ликвидацию «Гоголь-центра»?

На снимке: Кирилл Серебренников в Мещанском суде Москвы. Фотография отсюда