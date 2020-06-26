 

Мнение: Липовый приговор Серебренникову

26.06.2020, 17:45, Разное

Когда прокурор требует наказания в виде шести лет лишения свободы, а суд признает подсудимого виновным, но приговаривает к трем годам условно – это означает только одно: уголовное дело – сплошная липа, никаких доказательств виновности подсудимого нет. Но суд чересчур зависим от силовиков и не может вынести оправдательный приговор. Потому что за оправдательный приговор с кого-то пришлось бы снять погоны, а возможно, что даже отправить в тюремную камеру.

Вот поэтому-то режиссера Кирилла Серебренникова не оправдали и приговорили к условному сроку.

И  мое твердое оценочное суждение, что приговор Серебренникова – это липа!

В общем, позор такому неправосудному правосудию!

И еще. Суд назначил Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры. Означает ли это ликвидацию «Гоголь-центра»?

На снимке: Кирилл Серебренников в Мещанском суде Москвы. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Мнение: Найди в Конституции русский народ – хохма 2020

18.06 / Российские ученые создают искусственные фрагменты генома коронавируса для использования в тест-системах

08.06 / Звезда сериала “Проект “Анна Николаевна” Никита Тарасов об одержимости профессией: Подозреваю отклонение от нормы

04.06 / Мнение: О шокирующем каминг-ауте главного отрицателя коронавируса

26.05 / В Подмосковье мужчина до смерти забил маленького упавшего с лестницы сына

23.05 / Энтузиасты установили Android 11 на смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro

04.06 / Владимир Григорьев: «Любители литературы есть и в Кремле, и в правительстве, и в Госдуме»

14.04 / В Москве временно закроют некоторые вестибюли 20 станций метро

08.06 / Россия открывает границы

10.06 / Мнение: Изумруды в живописи и легендах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска