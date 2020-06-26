Американский суд дал 9 лет обвиненному в хакерстве Алексею Буркову
26.06.2020, 17:42, Новости дня
Российского гражданина Алексея Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США. Суд города Александрия (штат Вирджиния) признал россиянина виновным в хакерской деятельности, передает ТАСС.
"Бурков приговаривается к 9 годам лишения свободы", – огласил приговор судья Томас Эллис.
При этом обвинение просило суд отправить Буркова в тюрьму на 15 лет, а защита просила для него наказание в виде 7 лет тюрьмы.
В январе этого года россиянин пошел на сделку с правоохранителями и признал себя виновным по двум пунктам обвинения из пяти. Он сознался в краже личных данных и отмывании денег. Также его обвиняли в сговоре с целью мошенничества.
Обвинение полагает, что в результате преступной деятельности Бурков получил более миллиона долларов прибыли. Деньги хранились на его персональном счету, однако когда россиянина арестовали, оказалось, что они уже выведены со счета.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет