 

Американский суд дал 9 лет обвиненному в хакерстве Алексею Буркову

26.06.2020, 17:42, Новости дня

Российского гражданина Алексея Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США. Суд города Александрия (штат Вирджиния) признал россиянина виновным в хакерской деятельности, передает ТАСС.

"Бурков приговаривается к 9 годам лишения свободы", – огласил приговор судья Томас Эллис.

При этом обвинение просило суд отправить Буркова в тюрьму на 15 лет, а защита просила для него наказание в виде 7 лет тюрьмы.

В январе этого года россиянин пошел на сделку с правоохранителями и признал себя виновным по двум пунктам обвинения из пяти. Он сознался в краже личных данных и отмывании денег. Также его обвиняли в сговоре с целью мошенничества.

Обвинение полагает, что в результате преступной деятельности Бурков получил более миллиона долларов прибыли. Деньги хранились на его персональном счету, однако когда россиянина арестовали, оказалось, что они уже выведены со счета.

 



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