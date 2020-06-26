В Сочи воздушный шар с пилотом упал в море в трех километрах от берега. Видео

26.06.2020, 17:42, Новости дня

Сотрудники МЧС РФ спасли пилота воздушного шара, упавшего в море, и доставили мужчину, потерпевшего крушение, на сушу.

Инцидент произошел утром в пятницу, 26 июня. Спасатели узнали, что неподалеку от поселка Головинка терпит бедствие аэростат, и отправились на поиски воздушного шара.

Вскоре спасательный отряд в трех километрах от берега обнаружил приводнившийся летательный аппарат и поднял на борт 35-летнего мужчину, управлявшим аэростатом.

Воздухоплаватель рассказал, что отправился с двумя отдыхающими в развлекательный полет по долине реки Шахи, однако неожиданно усилился ветер и понес воздушный шар в море.

Пилоту удалось пересадить на катер туристов, но сам он был решительно настроен на самостоятельное возвращение. Однако вскоре закончилось горючее, и аэростат, неумолимо опускаясь к воде, в конце концов погрузился в море.

Спасатели успели застать воздухоплавателя живым и здоровым, хотя и промокшим до нитки. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.