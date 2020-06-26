“Если украл – садись”. Зеленский отреагировал на задержание Балоня

26.06.2020, 17:41, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого якобы задержали при получении незаконного вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба президента 26 июня по результатам поездки в Херсонскую область.

Зеленский отметил, что информацию о взятках в Кировоградской ОГА получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины.

“Не буду называть все фамилии – есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались. Это справедливо. Нет наши – не наши, если украл – садись, вот и все”, – отметил президент.

По данным Национального антикоррупционного бюро, 25 июня при получении незаконного вознаграждения были задержаны председатель одной из областных государственных администраций и должностное лицо этой же ОГА. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, составляет 1,8 млн грн. В НАБУ сообщили, что первый транш в 100 тыс. грн они получили в июне 2020 года, во время передачи второго – 250 тыс. грн – их поймали с поличным.

В бюро не сообщили, о какой области идет речь, но местные СМИ писали, что 25 июня был задержан глава Кировоградской ОГА.

Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.