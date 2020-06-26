 

ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала “Это мы”

26.06.2020, 17:37, Разное

Сериал “Это мы” затрагивает сразу два десятилетия – 80-е
годы прошлого века и наши дни. В центре сюжета три персонажа – Кейт, Кевин и Рэндалл.
Герои родились в один день, но это не единственное, что их связывает.

Кейт отмечает свое 36-летие обещанием сбросить вес. Кевин в день рождения дает себе слово, что перестанет тратить время, работая в
несерьезном телешоу “Нянька” и займется творчеством. Рэндалл мечтает найти биологического отца,
который 36 лет назад оставил его у ворот пожарной станции.

Сериал “Это мы” имеет несколько престижных кинонаград: “Золотой
глобус”, три премии “Эмми”, награду от канала MTV, несколько призов Гильдии
актеров. В 2016 году Американский
институт киноискусства включил теленовеллу в десятку лучших – в список
вошли также “Очень странные дела” и “Игра престолов”. В картине “Это мы” снялись Стерлинг К. Браун, Мэнди Мур,
Майло Вентимилья, Сьюзан Келечи Уотсон, Джастин Хартли, Крисси Метц.

По словам директора ТНТ Романа Петренко, в эфире телеканала
15 лет не было зарубежного контента, поэтому сериал “Это мы” – эксперимент.
Медиаменеджер уверен, что картина будет близка зрителям разных возрастов. “Это мы” – с 6 июля в 22:00 на ТНТ.



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