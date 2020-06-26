 

Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии

26.06.2020, 17:37, Разное

О поправках к Конституции Лукашенко заговорил во время встречи с коллективом предприятия “Беларуськалий”. Он сообщил, что представили несколько вариантов обновленного основного закона, но изменения были недостаточно радикальными.

Белорусы боятся “слишком решительных” шагов, считает Лукашенко. Он заявил о необходимости перераспределения полномочий от верховной власти к губернаторам, руководителям райисполкомов.

О поправках к Конституции Лукашенко говорит не первый раз. Этой темы белорусский лидер касался во время обращения к парламенту и народу в апреле текущего года. По его мнению, в сильной президентской власти больше нет необходимости.

Связан ли призыв Лукашенко к изменению основного закона с предстоящими президентскими выборами – неизвестно. Впервые за 26 лет в кресле главы государства он столкнулся с сильным давлением со стороны оппозиции.

Несогласные с его политикой граждане проводят пикеты и митинги в поддержку независимых кандидатов – бывшего дипломата Валерия Цепкало, банкира Виктора Бабарико, блогера Сергея Тихановского и его супруги Светланы.

Рейтинг Александра Лукашенко за полтора месяца до президентских выборов – 2020 колеблется в пределах статистической погрешности, уверяют эксперты. По некоторым данным, доверить нынешнему президенту управлять страной еще пять лет готовы не более 3% избирателей.

В Белорусии у Лукашенко рейтинг опустился до 3,8%, это четвёртое место среди кандидатов. Даже если он снимет с выборов всех троих что перед ним, люди будут голосовать за любого ноунейма, настолько люди его ненавидят.

— Andrey Pivovarov (@brewerov) June 18, 2020



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