 

Путин поручил увеличить объем строительства жилья на Дальнем Востоке

26.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу – до 2035 года, в рамках которой должен быть увеличен годовой объем жилищного строительства в регионе в 1,6 раза до 2024 года.

«Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока: на период до 2024 года. (…) увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Президент поручил предусмотреть в нацпрограмме сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 3,5 раза, а также снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, не менее чем в два раза.

Кроме того, в соответствии с указом главы государства, правительство должно предусмотреть увеличение доли автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативам, до 55% от общей протяженности, а в населенных пунктах с численностью населения более 20 тыс. человек – до 85% от общей протяженности.

При этом нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу – до 2035 года правительство должно утвердить в трехмесячный срок.

Также в трехмесячный срок после утверждения нацпрограммы в президентский Совет по стратегическому развитию и национальным проектам должны быть внесены предложения о включении в национальные проекты мероприятий для достижения указанных в документе целей.

Так, в рамках указа, правительству поручено «обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока. (…) на период до 2024 года: превышение среднероссийских темпов роста показателей экономического развития, в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создания не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также не менее 30 тыс. новых рабочих мест».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / ФРС покончила со свободными рынками

10.04 / Президент предостерег от соблазна свалить все на коронавирус

04.06 / В Харьковской области выздоровело больше половины медиков, заболевших COVID-19

03.06 / В Кремле отреагировали на призыв Трампа к заключению ядерного пакта

22.05 / ФБР: стрельба на авиабазе в Техасе «связана с терроризмом»

12.05 / «Молодежка ОНФ» поздравила медсестер с профессиональным праздником

08.06 / На юго-западе Москвы неизвестный ведет стрельбу из окна дома, ранены двое

13.05 / Призывавшего к совершению терактов иностранца задержали в Хабаровске

16.04 / Баканов метит на место Ермака, офис Зеленского решил продлить карантин. Главное из Telegram-каналов

28.04 / Соломенский суд Киева избрал меру пресечения Слончаку в виде домашнего ареста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска