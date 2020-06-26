Популярный израильский сериал “Уличное правосудие” адаптируют для НТВ

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26.06.2020, 17:23, Разное

Сюжет сериала “Уличное
правосудие” строится вокруг капитана уголовного розыска. Сотрудник оперативной
службы готов использовать любые методы в борьбе с преступниками, даже
незаконные. Герой отличается вспыльчивым и дерзким характером, что мешает ему
не только в работе, но и в личной жизни.

От персонажа ушла жена, теперь его сын живет отдельно. Это
очень расстраивает капитана, однако не является его самой большой проблемой.
Оперативник переживает из-за смерти друга и напарника.

Машину, в которой
находился приятель главного героя, взорвали. Капитан уверен, что таким образом ему
пытались отомстить. Незадолго до трагедии герой накрыл сеть по продаже наркотиков. Не в силах справиться с горем, оперативник выслеживает главаря преступной
банды и стреляет в него. Этот поступок навсегда меняет жизнь главного героя
сериала “Уличное правосудие”.

Оригинальная версия сериала Street Justice вышла на экраны в 2011 году. Его транслировали на израильском телеканале. Ленту
тепло встретили зрители и критики. Все 11 серий картины показали высокий
рейтинг. Сериал уже адаптировали в Канаде и США. Российскую версию теленовеллы
снимает “Киностудия КИТ”.



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