Популярный израильский сериал “Уличное правосудие” адаптируют для НТВ

26.06.2020, 17:23, Разное

Сюжет сериала “Уличное

правосудие” строится вокруг капитана уголовного розыска. Сотрудник оперативной

службы готов использовать любые методы в борьбе с преступниками, даже

незаконные. Герой отличается вспыльчивым и дерзким характером, что мешает ему

не только в работе, но и в личной жизни.

От персонажа ушла жена, теперь его сын живет отдельно. Это

очень расстраивает капитана, однако не является его самой большой проблемой.

Оперативник переживает из-за смерти друга и напарника.

Машину, в которой

находился приятель главного героя, взорвали. Капитан уверен, что таким образом ему

пытались отомстить. Незадолго до трагедии герой накрыл сеть по продаже наркотиков. Не в силах справиться с горем, оперативник выслеживает главаря преступной

банды и стреляет в него. Этот поступок навсегда меняет жизнь главного героя

сериала “Уличное правосудие”.

Оригинальная версия сериала Street Justice вышла на экраны в 2011 году. Его транслировали на израильском телеканале. Ленту

тепло встретили зрители и критики. Все 11 серий картины показали высокий

рейтинг. Сериал уже адаптировали в Канаде и США. Российскую версию теленовеллы

снимает “Киностудия КИТ”.