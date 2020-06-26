Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

26.06.2020, 17:17, Разное

Ученые рассказали о необходимости применять искусственный интеллект в космических зондах. Новая интеллектуальная система NASA сможет заниматься поиском признаков жизни на других планетах.

Первые результаты испытания новейших “умных” систем были представлены научными специалистами Центра космических полетов Годдарда в рамках одной из конференций. По словам ведущего исследователя Виктории Да Поян, разработка представляет собой дальнейший шаг в освоении космоса. В нынешнее время для отправки данных из космоса требуется много денег и времени, из-за этого исследователи не имеют возможности проводить анализ большего количества образцов.

С помощью использования интеллектуальных систем с целью первичного анализа собранных данных до того, как их отправят на Землю, NASA существенно оптимизирует передачу нужной информации. Это позволит повысить значимость проведения космических миссий для мира науки. Дебют инновационных программ ожидается на ExoMars 2022/23 до того, как они будут внедрены в процесс изучения края Солнечной системы. Ученые научили нейросеть проводить анализ сотен образцов горных пород и около тысячи материалов, применяя анализатор органических пород молекул Марса. Последний является прибором, который должен приземлится на поверхности Красной планеты в 2023 году.