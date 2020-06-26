Лукашенко оценил парад Победы в Москве

26.06.2020, 17:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему понравился парад Победы в Москве 24 мая. Глава республики также рассказал, что произвело на него наибольшее впечатление.

«В нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад. При этих условиях они очень большие молодцы», – приводит БелТА слова белорусского лидера в ходе общения в пятницу с трудовым коллективом «Беларуськалия».

Наиболее яркое впечатление, по словам Лукашенко, на него произвела белорусская рота почетного караула, которая промаршировала по Красной площади.

«Я там был не один: там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы, очень трудолюбивые ребята. Когда шла рота почетного караула, я, конечно, встал и те, кто были со мной, тоже и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления», – отметил президент.

Президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве, который прошел в столице 24 июня. Также гостями мероприятия стали лидеры Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

В Минске сообщали, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение президента РФ Владимира Путина посетить 30 июня Тверскую область. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча.

Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом.