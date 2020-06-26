Потребительские расходы в США выросли в мае более чем на 8%

26.06.2020, 17:15, Новости дня

Потребительские расходы в США в мае восстановились, став самыми высокими за всю историю наблюдений в мае, но этот рост навряд ли будет устойчивым: доходы американцев вскоре упадут, и ожидается их дальнейшее снижение, поскольку миллионы людей начиная с 31 июля перестанут получать дополнительное пособие по безработице. Об этом в пятницу сообщило Министерство торговли США.

В сообщении Минторга говорится, что в минувшем месяце потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 8,2%. Это самое значительное увеличение с тех пор, как правительство начало отслеживать этот показатель в 1959 году. В апреле потребительские расходы сократились на рекордные 12,6%.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ранее прогнозировали рост потребительских расходов в мае на 9%. Рост расходов в мае отразил возобновление работы многих предприятий после их закрытия в середине марта в результате мер, предпринятых властями для борьбы с распространением COVID-19.

В мае значительно увеличились покупки автомобилей и товаров для отдыха. Потребители также увеличили расходы на здравоохранение, рост потребления был отмечен в гостинично-ресторанном бизнесе.

Однако личные доходы американцев упали на 4,2% – это самый большой показатель с января 2013 года, после рекордного роста в размере 10,8% в апреле, когда множество людей получили от правительства разовое пособие в размере 1200 долларов, а также начали получать увеличенные пособия по безработице. Эти меры были предприняты для смягчения финансовых трудностей, возникших у американцев в связи с пандемией COVID-19.

Правительство прекратит выплату дополнительных 600 долларов в неделю в виде пособий по безработице начиная с 31 июля.

Потребительские расходы в мае финансировались за счет сбережений, что привело к снижению нормы сбережений с рекордных 32,2% в апреле до 23,2% в мае.

Инфляция в мае осталась низкой: индекс цен расходов на личное потребление, в которое не включаются цены на продовольствие и бензин, вырос на 0,1% после падения на 0,4% в апреле.