Медики в Москве пожаловались Путину и Собянину: им недоплатили “коронавирусные” выплаты

26.06.2020, 17:14, Новости дня

В Москве медики лаборатории ГКБ имени Виноградова написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Они рассказали, что не получили положенных выплат за работу с опасным биоматериалом зараженных коронавирусом, пишет “МБХ медиа” со ссылкой фельдшер-лаборанта Анну Павлову. Письмо, по словам Павловой, они отправили утром 26 июня.

Средний медперсонал, по словам лаборантки, должен был получить в дополнение к зарплате 50 тысяч рублей, врачи – по 70 тысяч. “А нам начали высчитывать какие-то 30% из отработанного времени. То есть далеко не в полном объеме мы их получили. Хотелось бы добиться полных выплат”, – сказала Павлова.

В письме медики отметили, что сами переносят зараженный и опасный биоматериал с подозрением на коронавирус и также вручную берут у пациентов мазки и отправляют их на диагностику. На одном с лабораторией этаже находится приемное отделение для пациентов с коронавирусом, в котором нет разделения на зоны. Действия руководства больницы имени Виноградова врачи считают “обесцениванием” их работы, здоровья и жизни.

Медицинский персонал этой больницы не первый раз жалуется на то, что они не получили доплаты. В мае они подавали несколько жалоб через портал “Госуслуги”, но результатов не было. При этом на следующий день каждого пожаловавшегося принимала комиссия в составе всей администрации больницы и объясняла, почему им “ничего не положено”.

Больница им. Виноградова официально не перепрофилирована под лечение больных COVID-19, но в начале апреля открыла отделение для больных коронавирусом.

За время распространения коронавируса медики, которые работают с больными COVID-19, из разных регионов, областей и республик России заявляли о том, что они не получили положенные выплаты.

В конце мая 2020 года только после серии видеообращений сотрудников скорой помощи Карачаево-Черкесии было возбуждено дело по статье “Халатность” из-за невыплаты медикам надбавок. В Башкирии коронавирусом заразились более 500 медработников, но страховые выплаты получили только 13. А на Сахалине федеральные надбавки не начислили 14 сотрудникам Центральной районной больницы, недостающая сумма составила 415 тысяч рублей.

В некоторых больницах персонал оформляли через сторонние структуры, чтобы не платить им надбавки, или считали работу с коронавирусными пациентами почасово и “чуть ли не посекундно”, что также сокращало выплаты.

Президент Владимир Путин в мае резко отчитал правительство за то, что обещанные медикам деньги не были перечислены вовремя. По его мнению, причиной массовых невыплат обещанных надбавок за работу с коронавирусными пациентами было неверно сформулированное постановление правительства. После его слов количество жалоб на невыплаты снизилось.