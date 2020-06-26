“Газпром”, друзья Путина и списка Forbes. “Открытые медиа” нашли владельцев 6 млн га охотничьих угодий в России

26.06.2020, 17:14, Новости дня

Почти 6 миллионов гектаров лесного фонда и охотничьих угодий России поделили между собой крупнейшие государственные компании – “Газпром”, ВТБ, “Роснефть”, “Ростех”, “Ростелеком”, а также их топ-менеджеры, губернаторы, сенаторы, депутаты, друзья президента и лидеры списка Forbes, пишут в своем расследовании “Открытые медиа”.

“Более 25 территорий Москвы, почти полторы Московских области или две Бельгии – вот с чем можно сравнить площадь охотничьих угодий, принадлежащих российской элите”, – говорится в материале.

Издание составило список 50 крупнейших владельцев охотничьих угодий. Первое место в рейтинге, по их данным, заняли близкие бывшего вице-губернатора Алтая миллиардера Анатолия Банных. В 2009 году он организовал охоту на краснокнижных баранов, во время которой в крушении вертолёта погиб полпред президента Александр Косопкин. Сам Банных в той катастрофе уцелел, но пропал без вести в 2017-м: вертолёт, на котором он летел на охоту в свои угодья, упал в озеро.

Издание отмечает, что о многих найденных крупных охотхозяйствах ничего ранее не было известно и приводит несколько примеров:

больше 500 тысяч га охотничьих угоди собрали по всей стране структуры “Газпрома”;

около 99 тысяч га, из которых почти половина находится в Смоленской области, выделены структурам “Роснефти” (о том, что лично у Игоря Сечина есть доля в охотхозяйстве в Тверской области, писал Центр управления расследованиями);

минимум 78 тысяч га находятся в собственности “Ростеха”: глава корпорации Сергей Чемезов совладеет хозяйством в Ярославской области, его сын Станислав — в Подмосковье;

больше 20 тысяч га в Смоленской области контролируются сыном Леонида Реймана, умершего в 2010 году советника президента Владимира Путина;

больше 14 тысяч га в Тверской области оформлены на Романа Громоздова, бизнесмена, близкого к топ-менеджерам ВТБ,

тысячи га в Псковской области закреплено за некоммерческим партнёрством. С ним непосредственно связаны друзья Владимира Путина: глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, основной акционер банка “Россия” Юрий Ковальчук, бизнесмен Геннадий Тимченко и дирижен Валерий Гергиев;

на родственников миллиардера Олега Дерипаски записаны десятки тысяч на охотничьих угодий по всей Кубани;

122 тысяч га нашли у председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова в Вологодской области.

“Открытые медиа” нанесли некоторые эти хозяйства на карту России, перечислив животных, на которых там можно охотиться: от зайцев и кабанов до рысей, медведей и бизонов.

“Во многих случаях VIP-охотники проявляют неоправданную жестокость: уничтожение стаи реликтовых гусей, охота на белых медведей и лебедей в заповедниках, бесконтрольный отстрел редких животных в вольерах – обычные эпизоды из охотничьей практики высокопоставленных лиц”, – говорится в материале. Нередко, по данным зоозащитников, владельцы угодий занимаются так называемой вольерной охотой – отстрелом полудомашних животных, выращенных на огороженной территории.

Механизм распределения охотничьих угодий, пишут журналисты, часто выглядит непрозрачным. Чтобы получить угодья в долгосрочную аренду на 25−49 лет по средней цене около 10 рублей за 1 га в год, нужно победить в аукционе, организованном местными властями. Но при этом объявление об аукционе, на котором получили угодья родственники Дерипаски, печатались в воронежской прессе, хотя земля расположена на Кубани, рассказал изданию кубанский фермер.

Большинство высокопоставленных хозяев, как утверждают “Открытые медиа”, первым делом ограничивают доступ к территории посторонних – в их число попадают и местные жители. Лесной кодекс это запрещает, но владельцы уверяют, что вводят запреты из-за стремления защитить дикую природу. Проезд транспорта через угодья часто запрещают, а пешеходов на территории могут досмотреть патрули. В хозяйстве “Согаз-инвеста” охрана даже реквизирует коров, зашедших на земли, пожаловались “Открытым медиа» фермеры. Обычным охотникам на закреплённые земли также не попасть: хозяйства или перестают продавать путёвки на дичь, или устанавливают на них заградительные цены.