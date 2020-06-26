Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно

26.06.2020, 17:10, Разное

В понедельник 22 июня на очередном заседании Мещанского суда Москвы по делу “Седьмой студии» гособвинение попросило приговорить к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта “Платформа”. Реальные сроки грозили другим фигурантам этого дела: продюсеру Юрию Истину (4 года колонии и штраф), Алексею Малобродскому (5 лет колонии и штраф) и Софье Апфельбаум (4 года колонии и штраф). Также прокурор попросил удовлетворить иск Министерства культуры РФ на сумму около 129 миллионов рублей, передав государству арестованное имущество фигурантов, в том числе квартиру Кирилла Серебренникова.

Сегодня суд огласил обвинительный приговор. Чтение всех документов и доказательств с обеих сторон заняло почти 6 часов, в течение которых режиссера Кирилла Серебренникова обвинили в создании преступной группировки и обналичивании выделенных государством средств. Фигурантов дела Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина приговорили к условным срокам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде штрафа. Режиссера изначально приговорили к пяти годам лишения свободы, но ему засчитали срок задержания, а также нахождения под домашним арестом, которые в сумме составили 2 года. Итого Кириллу Серебренникову приговорили к трем года условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Алексея Малобродского приговорили к трем годам условно (и штрафу в 300 тысяч рублей), а Юрия Итина — к двум годам условно (и штрафу в 200 тысяч рублей).

Кирилл Серебренников

Также в виде дополнительного наказания следствие посчитало необходимым запретить обвиняемым занимать государственные должности — но в данном случае речь идет только о Юрии Итине и Алексее Малобродском. Дело Софьи Апфельбаум закрыто в связи с истечением двухлетнего срока давности. Государству также оставляет в силе арест имущеста — в том числе и квартиры Кирилла Серебренникова — до полного взыскания иска Минкульта.

У здания Мещанского суда все это время находилось свыше 500 людей, среди которых было множество деятелей культуры и коллег режиссера. Приезд режиссера они встречали аплодисментами. Сам Кирилл Серебренников принес с собой на судебное заседание лишь бутылку воды и никаких больше вещей.

Напомним, в мае 2017 года в театр “Гоголь-центр”, худруком которого является Кирилл Серебренников, пришли с обыском, а самого режиссера задержали как свидетеля по делу о хищении государственных средств. В августе Серебренникова уже арестовали по этому обвинению. По словам следствия, эти деньги были выделены в 2011-14 годах автономной некоммерческой организации “Седьмая студия” (она была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ) на реализацию проекта “Платформа”. Потерпевшей стороной в деле Серебренникова выступает Минкульт. В начале апреля 2018-го была изменена мера пресечения — с домашнего ареста на подписку о невыезде. На протяжении всего времени с момента ареста — и даже во время него — Кирилл Серебренников продолжал работать, смонтировал свой фильм о Викторе Цое “Лето” (который в его отсутствие был показан на Каннском кинофестивале) и закончил съемочный период другой картины — экранизации книги Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него”. Почитать, что говорили друзья и коллеги по поводу новых заявлений гособвинения, озвученных 22 июня, можно здесь.

Мы также приводим ниже фрагмент из речи Кирилла Серебренникова, которую он сказал на судебном заседании 22 июня:

Мне совершенно не жаль, что годы жизни я посвятил развитию искусства в России, пусть это и было связано с трудностями, с преследованиями, с клеветой. Я никогда не делал ничего во вред живых существ, я никогда не совершал нечестных поступков. Я работал в Москве, в России много лет, я поставил много спектаклей, я снял несколько фильмов, я старался быть полезным людям моей страны. Я горжусь каждым днем, который я посвятил своей работе в России. В том числе и теми днями, когда я делал проект “Платформа”, – Кирилл Серебренников, 22 июня 2020 год, Мещанский суд.