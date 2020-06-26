 

Медики назвали продукты, помогающие очистить мозг от алкоголя

26.06.2020, 17:09, Разное

Медики отмечают, алкоголь и другие психотропные вещества оказывают отрицательное влияние на головной мозг человека. По словам специалистов, с помощью употребления определенных продуктов невозможно избавиться от всех последствий приема спиртных напитков, однако можно ускорить очищение и обновление клеток, и нормализовать общее самочувствие.
Медики рассказали, употребление брокколи способно улучшить когнитивные процессы и память. Благодаря содержащимся в этом виде капусты антиоксидантам и витамине К происходит защита мозга от повреждений растительного происхождения, к которым относится интоксикация после употребления алкоголя. В ягодах имеется большое количество антиоксидантов и фитохимических веществ, предотвращающих повреждения свободными радикалами. Употребление сельдерея и его сока помогает подавить воспалительные процессы в головном мозге, а также уменьшает риск потери памяти. Фасоль сорта гарбанзо содержит большое количество магния, поэтому она способствует ускорению внутриклеточного сообщения, укреплению сосудов и улучшению кровообращения. Полезные жиры, присутствующие в орехах и семенах, стимулируют восстановление головного мозга и улучшают мыслительные процессы. Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, обладающую антимикробными и противовирусными свойствами.



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