В Белоруссии отшутились на тему счетов сына Лукашенко в швейцарском банке

26.06.2020, 17:08, Новости дня

Минск запросил по дипломатическим каналам у Швейцарии информацию о якобы многомиллионном счете сына главы Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в банке Credit Suisse, сообщил глава МТД республики Владимир Макей.

«Последняя, вчерашняя ситуация: у сына президента [Белоруссии] 840 млн долларов обнаружили в одном из швейцарских банков. Правда, сегодня банк опроверг [эту информацию]. Но мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию. (…) Надеемся, что они предоставят ее нам», – передает слова министра РИА «Новости».

Кроме того, Макей добавил, что в четверг общался с президентом Белоруссии. «И я попросил половину из этой суммы, если найдем, передать посольству [в Швейцарии] на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарской Конфедерации. Если найдем. Он пообещал», – сообщил министр, смеясь.

Он добавил, что «абсурдность ситуации» заключается в том, что те, кто вбрасывает подобные сообщения в Сеть, исходят из того, «что происходит в их странах», так как «во многих государствах (…) сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением».

«Так вот я хочу однозначно сказать: что в Беларуси такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти, это я могу сказать однозначно», – отметил Макей.

Напомним, в Сети была опубликована информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в Credit Suisse, из которого следует, что в 2012 году у него было более 840 млн долларов на счету. Александр Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком».

Официальный представитель банка Credit Suisse опроверг сообщения о том, что в банке открыты счета на имя Виктора Лукашенко.