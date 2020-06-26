Производство автомобилей в Британии рухнуло до 70-летнего минимума

26.06.2020, 17:08, Новости дня

Производство автомобилей в Великобритании в мае обрушилось на 95,4% в годовом выражении, что составило минимум с 1946 года, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Отмечается, что за май было произведено 5 тыс. 314 автомобилей против 116 тыс. за аналогичный период в прошлом году. В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка в прошлом месяце сократилось на 95,2%, до 1 тыс. 54 машин, а автомобилей, направляемых на экспорт – на 95,5%, до 4 тыс. 260.

«Показатель незначительно улучшился по сравнению с апрелем, когда было произведено только 197 автомобилей, но учитывая, что заводы все еще были закрыты или работали со сниженной производственной мощностью, это был худший май с 1946 года», – передает сообщение организации РИА «Новости».

С начала года производство машин в стране сократилось на 41,7%, до 324,8 тыс. По прогнозам SMMT, по итогам всего 2020 года объем производства автомобилей в Великобритании не достигнет даже 1 млн.

Напомним, в апреле производство автомобилей в Великобритании практически прекратилось, с конвейеров сошли всего 197 машин, этот показатель стал самым низким со времен Второй мировой войны.