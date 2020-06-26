Наблюдатели в Астрахани: Среди голосующих по поправкам к Конституции много молодежи

26.06.2020, 16:48, Новости дня

«На нашем участке голосование по поправкам к Конституции организовано на самом высоком уровне, процесс проходит спокойно и позитивно. Среди голосующих много молодежи», – рассказала газете ВЗГЛЯД наблюдатель Юлия Харук, которая следит за ходом подачи голосов на участке номер 326 в Астрахани.

«Пяти минут не проходит, чтобы кто-нибудь не пришел. Многие идут на участок до или после работы. Но даже днем затишья нет. Голосование проходит спокойно, ровно, позитивно. Я желаю, чтобы и на других участках все проходило спокойно и без провокаций», – рассказала Юлия Харук, которая наблюдает за ходом голосования в Советском районе Астрахани на участке номер 326.

Наблюдатель отметила: одна из пришедших на участок женщин спросила, почему она заранее не получила приглашения участвовать в голосовании. Однако ей объяснили, что рассылка подобных приглашений не была предусмотрена, «потому что и так был очень большой поток информации о том, когда и где будет проводиться голосование».

Харук добавила, что среди голосующих много молодежи – около 20% от общего числа пришедших на участок. Многие молодые избиратели в детстве ходили в детсад, где сейчас развернут избирательный участок, рассказала собеседница.

«Отмечу высокую организацию голосования. Установлены санитайзеры для рук. Везде исчерпывающая информация о голосовании. Если у кого-то возникают вопросы, то сотрудники участковой избирательной комиссии отвечают сами или предоставляют информационные брошюры. Сегодня у нас работали бригады наблюдателей, которые выезжали над дом к людям старшего поколения», – отметила Харук.

Всего на участке номер 326 зарегистрировано трое наблюдателей. Они работают посменно, а также наблюдают за ходом голосования на дому. В любом случае, на участке постоянно должен присутствовать минимум один наблюдатель. Каждый выкладывает фотоотчеты в соцсети и в специальный чат-бот. «Я как раз сейчас выкладываю в Instagram фото- и видеоотчет о том, что говорят люди, публикую фотографии молодежи. Пока человек не увидит собственными глазами, что происходит на участке, может не поверить письменным отчетам. Таким образом мы доказываем, что наши отчеты не отличаются от дела», – подытожила Харук.

С 25 июня по 1 июля в РФ проходит голосование по поправкам к Конституции. 1 июля будет выходным.

В Астрахани помимо стационарных участков открылись временные – на нефтяных платформах на Каспии, в больницах, СИЗО и на вокзале. Двести участков в Астрахани и районах области оснащены КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней). Всего за ходом голосования в регионе следят 2800 наблюдателей от региональной общественной палаты.