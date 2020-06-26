 

Лукашенко пообещал не допустить внешнего управления Белоруссией

26.06.2020, 16:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела государства из-за рубежа.

«Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом», – передает слова белорусского лидера БелТА.

«Если вы за (то, чтобы проводить самостоятельную политику – прим. ВЗГЛЯД) тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента», – сообщил Лукашенко в ходе общения с коллективом компании «Беларуськалий».

Президент республики добавил, что не допустит в стране майданов. По его мнению, в Белоруссии не может быть никаких революций.  

«Лимит революций исчерпали, более того – у нас революционеров нет. А вот «майданутых» у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит – к разрушению страны», – добавил Лукашенко.

«Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят», – заключил он.

Напомним, в Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. После окончания этапа сбора подписей семь человек продолжают участие в избирательной кампании. При этом главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико –оказался за решеткой.

Евросоюз может ввести санкции против руководства Белоруссии, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы. 



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