 

Порошенко посоветовали прекратить посягательства на Крым

26.06.2020, 16:48, Новости дня

В РФ призывают экс-президента Украины Петра Порошенко, который ранее сообщил об «уникальном шансе вернуть Крым», думать о своей стране, а не посягать на российский полуостров.

«Ему [Порошенко] надо перестать посягать на российский Крым, а проанализировать способности Украины обеспечить финансирование собственных регионов», – сообщил информированный источник РИА «Новости».

Напомним, Порошенко заявил, что в условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса», якобы разворачивающегося в России, Киев может укрепить международную солидарность и «заставить» Москву «уйти из Крыма», так как она якобы «не способна» финансировать полуостров.



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