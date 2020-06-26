Ученые сравнили вред кальяна, обычных и электронных сигарет

26.06.2020, 16:47, Разное



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Ученые впервые сравнили вред, который приносят людям курение сигарет, кальянов и электронных сигарет. Они провели обзор имеющихся исследований, он опубликован в European Heart Journal.

Обзор исследований показал, что курение сигарет увеличивает жесткость артерий (это фактор риска сердечно-сосудистых болезней) на 10%, кальяна – на 9%, электронных сигарет – на 7% по сравнению с показателями некурящих.

Исходя из этого, авторы указывают, что есть основания заявлять, что курение вейпов и кальяна влияют на функцию внутренней оболочки сосудов (эндотелия) почти так же, как обычные сигареты. Они отмечают, что, по сути, эти изменения можно назвать бессимптомным атеросклерозом. Скорее всего, его развитие связано оксидативным стрессом и воспалением под действием токсических веществ.

Авторы обзора указывают, что хотя количество исследований вреда кальянов и электронных сигарет для сердца и сосудов с участием людей ограничено, а их результаты противоречивы, вполне однозначные результаты получены в работах на животных. Немецкие ученые считают, что широкое использование электронных сигарет и кальянов со временем приведет к заметному росту количества сердечно-сосудистых болезней.

Данные о вреде курения на дыхательную систему оказались более внушительными. По сравнению с некурящими, хроническая обструктивная болезнь сердца (ХОБЛ) развивалась у тех, кто курит обычные сигареты, на 704% чаще, кальян – на 218%, электронные сигареты – на 194%. Риск рака легкого под действие курения сигарет и кальяна увеличивался на 1210% и 122% соответственно. Научных данных, чтобы делать подобные выводы об электронных сигаретах, все еще недостаточно.

В выводах исследования ученые отмечают, что отказ от курения – самый верный способ профилактики болезней, которые связаны с этой привычкой. Они подчеркивают, что это особенно важно в контексте пандемии COVID-19, тяжесть которого увеличивается на фоне хронических болезней легких и сердца.