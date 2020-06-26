 

Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

26.06.2020, 16:30, Новости дня

Орнитолог рассказал, чем может обернуться для человека купание в одном водоеме с дикими птицами. Кандидат биологических наук Владимир Романов объяснил, что любителям поплескаться в одном пруду с утками или лебедями грозит заражение паразитами.

В жаркую погоду хочется искупаться, но в Москве, например, в большинстве водоемов плавать запрещено, и к запрету стоит отнестись серьезно. От обитающих там птиц человек может подхват церкарий – паразитов, чьи личинки проникают под кожу, вызывая раздражение и дерматит.

"Это называется "болезнь пловца" или "зуд купальщиков". Его вызывают паразиты, проживающие в основном на клювах уток", – рассказал Романов "Москве 24".

По словам орнитолога, если после купания вы почувствовали зуд, следует принять антигистаминный препарат, а если и после этого неприятные симптомы не исчезают, нужно обратиться к врачу.

К счастью, кожные паразиты – единственная опасность, которую представляют для человека дикие водоплавающие птицы. По крайней мере, те, что обитают в столичном регионе.

Ранее врач Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" рассказал, чем могут быть опасны для человека укусы насекомых. По его словам, комары тоже могут быть разносчиками паразитов, а гусеницы бабочек – вызвать аллергическую реакцию.



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