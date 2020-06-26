 

Озвучен приговор Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела

26.06.2020, 16:30, Новости дня

Режиссер Кирилл Серебренников приговорен к трем годам лишения свободы условно. Соответствующее решение вынес Мещанский суд Москвы в пятницу, 26 июня.

Серебренников обвиняется по делу о хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Также режиссеру предстоит выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Кириллу Серебренникову и его соучастникам необходимо возместить нанесенный ущерб. Судья Олеся Менделеева отметила, что исковые требования подлежат взысканию в полном объеме. Платить не придется лишь бывшей чиновнице Минкультуры, директору РАМТ Софье Апфельбаум, поскольку она не участвовала в хищениях, но допустила халатность, сообщает РИА Новости.



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