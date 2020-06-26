 

В Германии призвали ужесточить позицию против санкций по «Северному потоку – 2»

26.06.2020, 16:30, Новости дня

Правительство Германии должно занять более жесткую позицию против санкций США по «Северному потоку – 2» в случае провала дипломатических усилий, сообщил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левые).

«Если все дипломатические усилия окажутся бесплодными, то я надеюсь, что федеральное правительство будет готово занять более жесткую линию в отношении Вашингтона», – сообщил Эрнст РИА «Новости».

Он отметил, что на следующей неделе в комитете бундестага ФРГ по экономике и энергетике намерены «заслушать сторонних экспертов», и определить «эффективные контрмеры, которые находятся в распоряжении правительства ФРГ» в случае введения санкций против проекта газопровода.

Эрнст добавил, что в комитете намерены «на межпарламентском уровне» обсудить с коллегами из США возможность блокирования законопроекта, предусматривающего введение санкций. Парламентарий также выразил удовлетворение «высоким уровнем одобрения», которое получило заявление комитета, ранее осудившего экстерриториальные санкции США.

4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Позже сообщалось, что немецкое правительство готовит ответ на случай расширения санкций США против проекта «Северный поток – 2».



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