Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову

26.06.2020, 16:23, Разное

Заседание началось в 11:00 мск. Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, режиссер похитил около 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры для реализации театрального проекта “Платформа”.

Фигурантами дела также стали бывший генеральный продюсер “Седьмой студии” Алексей Малобродский и бывший генеральный директор Юрий Итин. Экс-сотрудница ведомства Софья Апфельбаум была исключена из числа обвиняемых. Отмечается, что она не знала о преступном умысле Кирилла Серебренникова.

Суд приговорил режиссера и двух других фигурантов к условному сроку. Серебренников получил три года и штраф в размере 800 тысяч рублей, Итин – три года и штраф в размере 200 тысяч рублей, Малобродский – два года и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили, что прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии и штраф 800 тысяч рублей, для Малобородского – пять лет тюрьмы и штраф 300 тысяч рублей, для Итина – четыре года колонии и штраф 200 тысяч рублей.

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Публикация от Kirill/Кирилл (@kirillserebrennikov) 16 Май 2020 в 3:58 PDT

Напомним, в 2011 году Кирилл Серебренников создал проект “Платформа”, который должен был заниматься развитием и популяризацией современного искусства. Министерство культуры выделило на него с 2011 по 2014 год более 214 миллионов рублей.

Для реализации “Платформы” режиссер основал некоммерческую организацию “Седьмая студия”, чьи сотрудники разрабатывали планы мероприятий. Данные о потраченных компанией денежных суммах были признаны недостоверными.

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