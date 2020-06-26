В результате вооруженного нападения в Глазго пострадали несколько человек

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26.06.2020, 16:08, Новости дня

В центре шотландского Глазго произошло нападение с применением холодного оружия, в результате чего ранения получили несколько человек, информирует телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

«Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия», – передает сообщение телеканала ТАСС.

Свидетельница ЧП сообщила минимум о трех пострадавших с ранениями различной степени тяжести, которым оказывалась медицинская помощь около одной из гостиниц в центре города.

На месте происшествия находится полиция и врачи. В правоохранительных органах заверяют, что угрозы для жизни людей нет.

Ранее в результате нападения в британском Рединге три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения. Задержан 25-летний подозреваемый, проживавший в городе.



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