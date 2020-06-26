 

В Палату представителей внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2»

26.06.2020, 16:05, Новости дня

В Палату представителей в четверг внесли законопроект, который уточняет и расширяет санкции в отношении строительства российского законопроекта «Северный поток – 2». Об этом 25 июня сообщил конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

По словам авторов законопроекта, документ важен, поскольку Россия продолжает пытаться оказывать давление на европейских союзников и их энергоснабжение.

«Пока Соединенные Штаты и Европа вместе работали вели борьбу с пандемией COVID-19, Россия продолжала принимать усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью строительства газопровода “Северный поток – 2”», – говорит Адам Кинзингер.

По его словам, новый законопроект – очередной шаг, который необходимо принять в борьбе с Путиным. Кинзингер добавил, что американцы будут работать с немецкими партнерами над поиском решения, которое позволит удовлетворить энергетические потребности Германии.

«Газопровод “Северный поток – 2” угрожает не только Украине, но и всей Европе. Энергетика – еще один инструмент, используемый Путиным для попытки установить господство над свободной Европой. Радует, что Конгресс быстро принял дополнительные санкции, чтобы предотвратить завершение этого проекта. Единственный способ подавить амбиции Путина – создание объединенного фронта с нашими союзниками», – добавил конгрессмен Денни Хек, один из авторов законопроекта.

25 июня госсекретарь Майк Помпео заявил, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» с участием Германии идет вразрез с принципами безопасности Европы, которая также должна увеличить свои оборонные расходы.

«Мы считаем Россию серьезной угрозой», – сказал Майк Помео, подчеркнув, что, если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США. Строительство же «Северного потока – 2», который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России, подчеркнул госсекретарь.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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