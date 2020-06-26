Минкультуры предлагает разделить директоров и худруков в театрах, чтобы не повторилось дело Серебренникова

26.06.2020, 16:02, Новости дня

Министерство культуры России разработало законопроект, в котором будут разделены сферы управления между директором и художественным руководителем театра или другого учреждения культуры. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова 26 июня во время оглашения приговора по делу “Седьмой студии” и ее режиссера Кирилла Серебренникова. Суд уже признал Серебренникова виновным в мошенничестве и постановил, что он и другие проходящие по делу “Седьмой студии” обвиняемые присвоили 129 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на постановки спектаклей.

В деле “Седьмой студии”, по словам Любимовой, Минкультуры является потерпевшей стороной из-за крупного ущерба, который якобы был причинен государству. По этой причине ведомство, как сказала министр, принимает меры, чтобы исключить “подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами”.

Поправки в законы о культуре, по замыслу Минкульта, разделят сферу управления театром или концертной организацией между директором и худруком, а также “обеспечат баланс между административно-хозяйственной, финансовой деятельностью и творчеством”. Любимова отметила, что разделение не является “императивом, но возможностью”.

“В этой конструкции художественный руководитель абсолютно свободен от того, чтобы отвечать за сметы, чеки, расходы, исполнение всех требований финансового контроля. Художник не обязан быть финансистом – он должен созидать. Законопроект сейчас проходит процедуру согласования. Главное, он уже официально одобрен российской трехсторонней комиссией, то есть профсоюзами России”, – сказала министр.

Судебный процесс по делу “Седьмой студии” начался в октябре 2018 года. Всем фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, режиссер Серебренников, бывший гендиректор “Гоголь-центра” Алексей Малобродский, сотрудница Минкультуры Апфельбаум и генеральный директор “Седьмой студии” Юрий Итин участвовали в хищении 133 млн рублей, полученных из бюджета на проекты “Платформа” и “Седьмая студия” в 2011–2014 годах.​ Фигуранты дела отказались признавать вину в хищении бюджетных средств и всегда утверждали, что, напротив, вкладывали в проекты в том числе собственные деньги. Апфельбаум в итоге суд признал виновной лишь в халатности: в приговоре сказано, что она была не в курсе мошеннических действий остальных фигурантов.

26 июня суд огласит окончательный приговор фигурантам дела.

22 июня прокурор запросил:

Шесть лет и штраф в 800 тысяч рублей для Серебренникова.

Пять лет и 300 тысяч рублей штрафа – для бывшего продюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского.

Четыре года колонии и штрафы в 200 тысяч рублей – для гендиректора Юрия Итина и экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум.

Обвинение также попросило лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбытия наказания. Прокурор попросил до погашения ущерба оставить под арестом имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Серебренникова.