Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

26.06.2020, 15:37, Разное

В ходе встречи с участниками акции взаимопомощи “Мы вместе” российский лидер похвалил волонтеров, отметив, что они на совесть сделали свою работу. Владимир Путин сообщил, что скоро нагрузка на добровольцев снизится, так как эпидемия коронавирусной инфекции в стране отступает.

По его словам, в период борьбы с COVID-19 волонтеры помогли трем миллионам граждан, в том числе инвалидам и пожилым людям. Президент подчеркнул: если добровольцам потребуется помощь, власти страны готовы принять все необходимые меры для ее оказания.

23 июня лидер выступил с очередным обращением к гражданам. Путин поблагодарил россиян за то, что они достойно пережили опасный период. При этом он призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности, пока не будет создана вакцина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

По состоянию на 26 июня коронавирусом в России заразились 620 794 гражданина. Прирост инфицированных снижается с каждым днем. За последние сутки зафиксировано 6 800 случаев. За весь период выздоровели 384 152 пациента, умер

8 781 человек.