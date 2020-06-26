В Норвегии никто из посетителей тренажерных залов не заразился COVID-19 — исследование

26.06.2020, 15:35, Разное



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Как сообщает New York Times, в марте в целях предотвращения распространения коронавируса Норвегия закрыла все объекты спортивной индустрии. Однако это единственная страна, в которой решили выяснить, насколько это обоснованно. По заказу правительства Норвегии ученые Университета Осло (University of Oslo) провели масштабное рандомизированное исследование чтобы узнать, можно ли избежать заражения в спортзале при соблюдении мер предосторожности. Результаты своей работы они опубликовали на сайте препринтов MedRxiv.

В исследовании, которое началось 22 мая в пяти фитнес-центрах Осло, поучаствовали 3764 человек без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 64 лет. Половина участников — 1896 добровольцев, — вернулись к тренировкам в спортзале с соблюдением строгих профилактических мер. Они должны были мыть руки, соблюдать социальную дистанцию на расстоянии трех футов (около метра) во время упражнений на полу и шесть футов (чуть более 1,8 метров) в залах для групповых занятий. Каждый из них пользовался индивидуальным шкафчиком в раздевалках, но не имел доступа к душевой и сауне. При этом участники эксперимента не должны были носить маски. Другая половина добровольцев была включена в контрольную группу для сравнения результатов.

В течение двух недель исследования 79,5% участников посетили спортзал минимум один раз, еще 38,4% тренировались более шести раз.

В начале июня ученые оценили уровень заболеваемости в Осло и протестировали всех участников исследования на коронавирус, включая сотрудников спортзалов. За исследуемый период в столице Норвегии было подтверждено 207 новых случаев COVID-19 — это стандартный показатель с учетом эпидемиологической обстановки в стране. Эксперты также изучили базу электронных медицинских карт на предмет обращений к врачу и госпитализаций среди участников исследования.

Результаты оказались очень обнадеживающими: коронавирус был выявлен лишь у одного участника эксперимента, причем инфекция у него была обнаружена до посещения тренажерного зала. Некоторые добровольцы обращались к врачу по поводу заболеваний, не связанных с коронавирусом. Ученые также не обнаружили увеличения количества госпитализаций за этот период.

Несмотря на то, что опубликованное исследование еще не было оnрецензировано, на его основании правительство Норвегии распорядилось открыть тренажерные залы по всей стране на этой неделе. Все описанные профилактические меры были взяты на вооружение: посетители фитнес-центров обязаны мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и не пользоваться душевыми и саунами.

Эксперт по скринингу рака Университета Осло Майкл Бреттауэр (Michael Bretthauer), возглавивший исследование, предупредил: ситуация с заболеваемостью в связи с открытием спортзалов может измениться в худшую сторону в том случае, если посетители не будут соблюдать все меры безопасности.

По мнению эпидемиолога из Мичиганского университета (University of Michigan) Джона Зелнера (Jon Zelner), выводы этого исследования не слишком убедительны, поскольку оно проводилось в стране с невысоким уровнем распространения коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), с начала пандемии в Норвегии зарегистрировано 8 788 случаев заболевания. Аналогичное исследование, проведенное в местах с более напряженной эпидемиологической обстановкой, помогло бы ответить на вопрос, насколько безопасно открытие спортзалов во время пандемии, считает Зелнер.

Теперь ученые из Университета Осло готовят новое исследование, чтобы выяснить, влияет ли социальная дистанция во время тренировок на уровень заболеваемости. Они планируют сделать случайную выборку 150 спортивных залов, в которых добровольцы будут тренировать в исследуемый период без соблюдения дистанции, и сравнить полученные результаты с данными из спортзалов, где люди занимаются с ограничениями.