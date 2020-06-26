Раскрыты секреты воспитания детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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26.06.2020, 15:23, Разное

Герцог и герцогиня Кембриджские используют гуманные методы. Они никогда не кричат на детей и не ставят их в угол. Физическое насилие в семье исключено, отметил источник, близкий к королевской чете.

Провинившийся ребенок должен сесть на специальную софу для серьезной беседы. Кейт Миддлтон и принц Уильям просят наследника объяснить причину плохого поступка, после чего рассказывают о возможных последствиях такого поведения.

По словам близкого друга, герцогиня Кембриджская отличается строгим нравом. Кейт всегда выслушивает своих детей, однако в некоторых ситуациях она может проявить твердость, несмотря на их капризы и уговоры. Уильям же является более мягким родителем.

Иногда в семье все же происходят неприятные инциденты. В ходе встречи с участниками благотворительной акции внук королевы признался, что его наследники могут проявить характер во время обеда. Если отпрыскам не понравится блюдо, они могут громко об этом заявить.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Янв 2019 в 2:07 PST

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Об их помолвке было объявлено в ноябре 2011 года. Свадебная церемония состоялась через год. Супруги воспитывают троих наследников: принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту.



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