Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве

26.06.2020, 15:23, Разное

Камень в огород России кинуло британское издание The Daily Mail. Газета обвинила Москву в том, что среди участников парада и почетных гостей не было ни одного чернокожего. Из этого журналисты делают странный вывод: в России процветает расизм.

По мнению The Daily Mail, президент Владимир Путин использует парад, чтобы “разжечь патриотический пыл” среди россиян. Это сделано с прицелом на голосование по поправкам к Конституции, считают журналисты.

Раскритиковал таблоид и сам факт проведения торжественного мероприятия во время эпидемии коронавируса. России следовало воздержаться от организации торжеств, считают на Западе.

У читателей газеты другое мнение. Многие британцы в комментариях восхитились красотой военного шествия. Неплохо было бы провести такой парад и в Соединенном Королевстве, написал один из читателей.

Парад Победы – 2020 прошел 24 июня. Помимо военнослужащих Российской армии, в торжественном марше приняли участие парадные расчеты из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Сербии и других стран.

Владимир Путин дал высокую оценку параду. Глава государства поблагодарил военнослужащих и ветеранов и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Владимир Путин с иностранными лидерами идет на Парад Победы pic.twitter.com/1cWZUvRL5Q

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 24, 2020