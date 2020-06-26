Медицинскую версию вертолета «Ансат» решили сделать всепогодной

26.06.2020, 15:08, Новости дня

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) планирует сделать медицинскую версию «Ансата» пригодным для полета в любое время суток и в сложных метеоусловиях, сообщил гендиректор АО «Рычаг» Алексей Панин.

«Вертолет сертифицирован для возможности выполнения полетов по правилам визуального полета. В настоящий момент АО «Рычаг» ведет работы по сертификации вертолета для возможности выполнения полетов по правилам полета по приборам, что в совокупности с современным медицинским и пилотажно-навигационным оборудованием позволит выполнять эвакуацию пострадавших с возможностью оказания сопровождающим медицинским персоналом квалифицированной помощи из мест стихийного бедствия при ограниченной видимости», – передает ТАСС его слова.

Гендиректор отметил, что завод уже подал заявку в Росавиацию.

«Это очень длительный процесс, он займет около года, потому что требования по правилам полета по приборам гораздо серьезнее», – добавил Панин.

Кроме того, концерн КРЭТ на данный момент проводит модернизацию вертолета Ми-24. Заводские испытания планируется завершить в начале 2021 года.

«Сейчас у нас официально закрыты два этапа опытно- конструкторских работ: технический проект и разработка конструкторской документации. Вертолет Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца. Опытная машина, как мы планируем, поднимется в воздух очень скоро: в первом квартале следующего года мы планируем закончить заводские испытания», – рассказал представитель АО «Рычаг».

По его словам, после окончания заводских испытаний начнутся госиспытания.

«В принципе, машина как продукт уже будет готова, ее можно будет при наличии спроса предложить заказчикам», – подытожил Панин.

Ранее сообщалось, что «Ростех» запустит в серию отечественные двигатели для вертолетов «Ансат» и Ка-62 в 2024-2025 годах.

Кроме того, известны подробности модернизации Ми-24, вплоть до увеличения срока эксплуатации до 45 лет.

На Ми-24 после модернизации будет установлено новейшее бортовое оборудование. Так, кабина пилотов выполнена по принципу стеклянной кабины. В ней будет установлено самое современное пилотажное оборудование, обеспечивающее возможность пилотирования вертолета днем и ночью в сложных метеоусловиях и на малых высотах.

Также на вертолет установят современный и не имеющий аналогов в РФ и мире бортовой комплекс обороны, разрабатываемый АО «Стелла-К», который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.

Помимо прочего, новейшая система управления оружием позволит увеличить огневую мощь вертолета, обеспечить дальность применения современного управляемого ракетного вооружения.