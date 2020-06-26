Газпром собрался нарастить поставки в Китай

26.06.2020, 15:08, Новости дня

Газпром ведет переговоры с китайскими партнерами о наращивании поставок газа на 6 млрд кубометров, сообщил глава предприятия Алексей Миллер.

«На столе переговоров с китайскими партнерами – увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд кубических метров до 44 млрд кубических метров газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири – 2» и «западного» маршрута», – сказал Миллер в интервью корпоративному журналу, передает ТАСС.

Он добавил, что в обозримой перспективе поставки газа в КНР превысят 130 млрд кубометров газа в год.

«Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай», – подвел итог Миллер.

Ранее сообщалось, что стоимость поставок газа в Китай в апреле по магистрали «Сила Сибири» снизилась на 10%.

В конце мая стало известно, что газопровод «Сила Сибири» столкнулся с проблемами при освоении Чаяндинского месторождения.