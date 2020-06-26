СТРАНА – Украине далеко — Саакашвили расстроен успехами России на пути реформ

26.06.2020, 15:06, Новости дня

Михаил Саакашвили считает, что РФ далеко обогнала Украину в вопросе проведения экономических реформ. Как передаёт «СТРАНА», бывший грузинский президент добавил, что российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем это делают на Украине, власти которой только разговаривают.



Reuters

Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил бывший президент Грузии, а ныне — глава Офиса простых решений Украины Михаил Саакашвили.

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции РФ ушла далеко-далеко вперёд Украины», — заявил Саакашвили.

По его словам, российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем это делают на Украине, власти которой «всё разговаривают». Саакашвили также заявил, что РФ «выигрывает у нас войну на фронте реформ», уточнив, что реформы «были главным коньком» Киева.

«В РФ есть много вещей (которые мы пытаемся исправить на Украине), которые там решаются гораздо быстрее и успешнее, чем у нас. Там сокращается бюрократия, улучшается налоговая система, и РФ побеждает нас на фронте, на котором она ну никак не может выигрывать, потому что Украина — это демократия, потому что на Украине есть свободолюбивое общество, потому что на Украине есть гораздо больший потенциал.

Но на Украине есть бюрократия, которая является врагом собственного народа, не меньше, чем враг внешний. Таков мой опыт общения с украинской бюрократией в период работы в Нацсовете реформ и не только. Они реально делают дело за нашего врага. В своё время маленькая Грузия настолько опередила Россию по реформам, что даже Медведев и другие руководители вынуждены были публично это признать и даже копировали у нас какие-то реформы, это было общеизвестным фактом.

Естественно, мы не могли нанести поражение РФ на военном фронте, но нанесли им сокрушительное поражение на фронте реформ. К сожалению, на Украине другая ситуация, и мне это очень не нравится», — рассказал Саакашвили.